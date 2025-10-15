ALL iN FAZEが、新曲「Pumpkin Party」を10月15日に配信リリースした。

本楽曲は、ちょっぴり切ない“かぼちゃの踊り手”が主人公のダークポップチューン。怪しくも惹かれるリズムと高揚感あふれるビートで、ハロウィンの夜を彩る一曲に仕上がっている。また、本楽曲はトークバラエティ『にけつッ!!』（日本テレビ系）10月／11月のエンディングテーマに起用された。

なお、ALL iN FAZEは11月7日、25日に東京、大阪のライブハウスとの共同企画ライブ『ALL iN FAZE×原宿RUIDO presents. Emergence』を開催。さらに、12月20日には原宿RUIDOにてワンマンライブを控えている。

・ALL iN FAZE MAKOTO（Vo） コメント

「Pumpkin Party」は、ハロウィンの夜に現れる“かぼちゃの踊り手”を主人公に描いたダーク・ポップ・チューンです。最初は恐れられていた彼が、誰かの笑顔のために踊り続けるうちに人々を笑顔に変え、恐怖は祝祭へと移り変わっていきます。しかし代償として彼はすり減り、最後には「Ah もう踊れないよ」と呟き夜に溶けていく――そんな物語が歌詞に込められています。恐ろしさと楽しさ、孤独と高揚が交錯する一曲。聴き終えても「Pumpkin Party」の余韻が心の奥で踊り続けるはずです。

（文＝リアルサウンド編集部）