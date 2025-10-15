「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−５ドジャース」（１４日、ミルウォーキー）

ドジャースは敵地で２連勝。先発の山本由伸投手が圧巻の投球を披露し、９回３安打１失点でメジャー初の完投勝利を飾った。

試合後、ロバーツ監督は「本物の自信が芽生えたと思う。昨年はメジャーに移籍したばかりで、ポストシーズンでもあまり長いイニングは任せなかった。当時は非常に優秀なリリーフがいたので、そこに頼る場面も多かった。でも今年は、彼自身が９０球を超えても自分がベストの選択肢だと感じている。その自信が、私にも安心感を与えてくれる」と絶賛。九回続投の判断について「難しくはなかった。打者を見ての判断だった。（左の）ベシアを後ろに控えさせていたが、山本の投球内容を見て、九回も彼に任せるのがベストだと感じた」と迷わず託したことを明かした。

１１１球の熱投。初回先頭打者に一発を浴びてから二塁も踏ませない快投だった。

７月７日の対戦では１回持たずＫＯされた相手だったが、「シーズン全体を通して、彼は素晴らしい内容でした。ポストシーズンでは集中力がさらに高まるものだ。試合の初球でホームランを打たれても、その後は最後まで投げ切った。試合を完全に支配していた」とし、続けて「レギュラーシーズンでは良い試合もあれば悪い試合もある。でも今は、チーム全体が今季最高の野球をしている。集中力も高く、まさにピークの状態にある」と語った。