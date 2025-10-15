◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 練習日（１５日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

前週の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサスで日本勢最高の４位に入った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は、練習ラウンド後に取材に応じ「先週の最終日はいいゴルフができたと思うし、今週は今週で大事な試合なので、また自分らしいプレーをできるようにしっかり準備をして臨みたい」と意気込みを語った。

１３日に９ホール、１４日はプロアマ戦で１８ホール、開幕前日のこの日も９ホールを回って調整した。「日本オープンらしいセッティングだと思うし、ティーショットが重要になる」とコースの印象に触れた。

大会は２０１５年から１１年連続出場となる。主戦場の米ツアーで来季シード争いの渦中におり、次週から再び秋季シリーズに参戦する。試合がない今週、国内メジャーの出場を選んだ。「日本オープンは自分にとって特別な試合。優勝したいという気持ちはすごくある」と気迫をみなぎらせた。

今年の優勝者は来年の海外メジャー、マスターズと全英オープンの出場資格を得られる。「マスターズもそうだし、全英もというのは大きい。日本一を決めるトーナメントだし、そこでしっかり優勝したい」。過去１０度の出場で１桁順位が５度。アマチュアだった１７年の２位が最高の大会で、日本一の称号を手にする。