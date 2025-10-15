◆第２１回全日本女子硬式野球選手権最終日 ▽決勝 エイジェック５―１神戸弘陵高（１５日、坊っちゃんスタジアム）

決勝が行われ、エイジェック（栃木）が神戸弘陵高（兵庫）を逆転で破って３年ぶり２回目の優勝を決めた。

高校、大学、クラブの各全国大会上位チームが争う、真の女子野球日本一決定戦。神戸弘陵高はエース・阿部さくら（３年）が先発、今大会すべてとなる５試合目の登板で疲れがみえるものの、エイジェック打線を４回までに２安打。２回に松元麻桜の適時打で１点を先制した。

一方、前日の準々決勝、準決勝のダブルヘッダーをいずれもサヨナラ勝ちし波に乗るエイジェックは５回に反撃。２死満塁で準決勝の巨人戦でもサヨナラ打を放っている大野七海が「狙っていました」という内角ストレートを強振、走者一掃の左越え適時二塁打となり逆転に成功。阿部を引きずり下ろすと、６回にも２点を加え試合を決めた。大野は大会ＭＶＰにも選ばれ、「昨年は膝の前十字靱帯（じんたい）断裂で１年間出られなくて、去年の分まで頑張ろうと思っていた。まさかのＭＶＰですが、支えてくれた人や、こういう舞台を用意してくれた仲間にも感謝」と笑顔をみせた。

今季から西武などでプレーした中崎雄太氏が監督に就任し体制を一新。８月の全日本クラブ選手権に向けて６月は１万本振らせる厳しい練習を課して臨んだが準決勝で敗退。「敗因を一からみなおして２か月間、気持ちを折らずに全日本に向けて調整できたのが優勝につながった。感無量、よく選手が頑張ってくれました」とたたえた。主将の吉井温愛は「昨日の２試合で後半しかけられ（サヨナラ勝ち）たので、今日も終盤勝負だと、みんなを信じられた。やってきたことが報われて気持ちいいです」と語り、ナインは中崎監督を胴上げ。「試合を負けるたびに監督を泣かせていたので、胴上げできて最高」と喜んだ。

一方の神戸弘陵高は連覇がかかったが、最後に力尽きた。春の高校選抜大会は３連覇を果たしたが、夏の選手権は４強止まり。石原康司監督は、新チームになった後もこの大会のために調整した３年生をねぎらい、「よく頑張ったと思います。阿部があそこで打たれたら仕方ない。夏は決勝まで行けなかったのでここまで仕上げたのは立派」と語った。