右派活動家チャーリー・カーク氏の追悼式＝９月１６日、米イリノイ州/Audrey Richardson for the Chicago Tribune/Getty Images

（ＣＮＮ）米国務省は１４日、右派活動家チャーリー・カーク氏の殺害を「称賛した」とされる外国人少なくとも６人について、ビザを取り消す措置を講じたと発表した。

国務省はカーク氏の誕生日にあたる１４日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、カーク氏に関する発言を理由にビザを取り消された外国人の「ほんの一例」として、アルゼンチン、南アフリカ、パラグアイ、メキシコ、ブラジル、ドイツの各国籍の人物の投稿内容を紹介。「今後もチャーリー・カーク氏の卑劣な暗殺を称賛したビザ保持者の特定を続ける」とした。

カーク氏に関する発言を理由にビザを取り消したり発給を拒んだりする国務省の措置は、言論の自由を保障する米憲法修正第１条に違反する可能性が指摘されている。

国務省のマルコ・ルビオ長官は先月、カーク氏の殺害を「称賛」した人々に対するビザ発給は「ほぼ確実に拒んでいる」と述べていた。

クリストファー・ランドー国務副長官は、ＳＮＳの投稿を監視するよう領事館に指示したと述べ、カーク氏の死を「称賛、正当化、軽視」する人物を特定していると主張した。

ビザを取り消された６人のうち、アルゼンチン国籍の人物は、カーク氏について「人種差別、外国人嫌悪、女性蔑視の言論を広めることに生涯をささげた。地獄で焼かれて当然」などとコメントしていたとされる。

国務省は「米国の厚遇を利用しながら我々の国民の暗殺を称賛する外国人は排除する」と強調している。