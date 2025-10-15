【株主優待】「一風堂」は“1年以上保有”で食事券4000円分！「配当＋優待利回り4.29％」の力の源HDに注目！ 優待を受けるための“最低必要投資額”は？

力の源HDの基本的な優待内容

力の源ホールディングス（以下、力の源HD）は、とんこつラーメンで有名な「一風堂」を全国や海外に展開する企業です。同社の株主優待は、100株以上を保有する株主に対し、年2回、各1000円分の食事券が贈られる仕組みになっています。

つまり、年間で2000円分の食事券がもらえる計算です。さらに注目すべきは、保有期間によって優待内容がグレードアップする点です。一般的に優待拡充は3年や5年以上の長期保有を条件とする企業が多い中、力の源HDは「1年以上の継続保有」で食事券が倍の年間4000円分に拡充されます。



食事券・EC・寄付から選べる優待の使い方

力の源HDの株主優待は「一風堂の食事券」が注目されがちですが、実際には3つの選択肢があります。1つ目は全国の一風堂や関連ブランドで使える食事券（紙・電子）、2つ目は一風堂オフィシャルオンラインストアで使えるクーポン、そして3つ目は子ども食堂などへの寄付です。

食事券はテイクアウトにも利用でき、ほかの割引クーポンと併用できる点が特徴です。ECクーポンは自宅でラーメンを楽しみたい人に便利ですが、5000円未満の注文では別途送料がかかります。寄付を選べば、子ども食堂へのラーメン無償提供など、優待を社会貢献に活用できます。



優待を受けるために必要な投資額と利回り

力の源HDの株主優待を受けるには、最低100株の保有が必要です。2025年10月3日時点の株価は1株あたり約1398円で、投資額はおよそ13万9800円となります。優待券2000円分に加え、同社は配当も行っており、配当と優待を合わせた総合利回りは約2.86％です。

仮に1年以上保有した場合、優待額が倍増し年間4000円分の食事券が加わるため、総合利回りは約4.29％となかなかの高水準です。少額でスタートできる外食関連銘柄として、投資初心者やお試しで優待株を持ってみたい人にも向いています。食事券を活用すれば、実質的に投資効果を肌で感じやすい点も魅力です。

保有株式数と保有期間に応じた優待内容は、図表1のとおりです。

図表1



株式会社力の源ホールディングス 株主優待



投資前に知っておきたい注意点

ただし、注意すべき点もあります。まず、優待券が使えるのは一風堂など自社店舗に限られるため、生活圏に店舗がない場合は利用しにくいことです。

また、投資額は比較的少額でも、株価下落による評価損が優待額を上回る可能性は常にあります。株主優待はあくまで「プラスアルファ」と考え、配当や企業の成長性も合わせて検討する姿勢が大切です。



一風堂の優待は投資の第一歩にする

一風堂の株主優待は、少額の投資で始められ、外食を通じて優待の恩恵を実感しやすいのが特徴です。1年以上保有すれば優待額は倍増し、配当を含めた利回りは約4％に達します。食事券のほかにECクーポンや寄付も選べる柔軟さがありますが、何より身近なラーメン店で投資効果を感じられる点が魅力です。

特に投資を始めたい人にとって、その入口に適した銘柄です。



出典

株式会社力の源ホールディングス 株主優待

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士