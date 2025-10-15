１９９０年代にヒット曲を連発した４人組バンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」のボーカル・渡瀬マキ（５６）が、１５日放送の生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）にＶＴＲ出演。山あり谷ありの音楽活動を明かした。

ブレークはデビュー翌年の９０年、当時全盛期だったフジ月９ドラマの主題歌に「今すぐＫｉｓｓ Ｍｅ」が起用されたこと。翌年には「ＢＥＬＩＥＶＥ ＩＮ ＬＯＶＥ」が、ダウンタウン、ウッチャンナンチャンらの深夜バラエティー番組のテーマ曲に起用され、相次ぎヒットした。

渡瀬は「なかなか自分たちが付いていけてなかったんですよね」と回想。他人事のようで「『今すぐＫｉｓｓ Ｍｅ』に追いつこうと、なんか必死やったような感じ」だったという。

９７年にギターの平川達也（６３）と結婚。９９年に長男を出産し、２００２年にバンドを解散した。翌年には長女をもうけた。当時の心境も明かした。

「アタシがどうしても子供と１２０％一緒にいたいと思ったから、だからもう解散を決めたんですよね。女性なのでいつかはそういう時が来るかもしれないと、漠然と頭の中にはあったかもしれないんですけども、いざそうなったらね、メンバーはやっぱりすごく複雑だったんだと思います」

だが、期間限定での再活動（０９年）を経て１４年に再始動。その事情も説明した。

「爐覆鵑このままＬＩＮＤＢＥＲＧを終わらしていいのかな〜瓩辰董∨榲に自問自答の日々があったんですよね。それで爐笋辰僂匹Δ覆鵑世蹐Α違うんじゃないかな瓩辰道廚せ呂瓩董△修譴妊瓮鵐弌爾法悗發Γ渦鵑笋蹐Δ隼廚Δ鵑笋韻鼻帖戮辰届辰靴燭蕁◆悗△＼非やろう』って言ってくれたんで」

横にいたメンバーは「僕らとにかくボスについていく」とポツリ。渡瀬は「ボス」と呼ばれていた。

そんな中、１７年から機能性発声障害の治療に専念していたことを翌年公表。声帯に明確な異常はないが声が出しづらくなるなどの症状が出る疾患の１つだ。渡瀬の証言が生々しい。

「今もそうなんですけど、ちょっとノドが詰まってくるんですよね。話そうとすると言葉が出てこなくなって、例えばタクシーに乗って行き先を言おうとすると言えなかったり。会話する時に『これください』って言おうと思うと出てこなくなったり。歌うどころかしゃべることも、家族内でも全然できてなかったので。心も体もホントになんかブッ壊れちゃったって感じでしたね、その時は」

２０年に復帰したが、２年間の休養期間についてもこう振り返った。

「爛好董璽犬砲發Γ渦鷯紊ることはできないかもしれないな〜瓩辰討いΔ海箸頭をよぎってましたね。というぐらい、すごく不調でした全てが。ホントに『いつ治ります』っていうのを（病院の）先生に言ってもらえないので、自分も、先が見えないトンネルの中にいるっていうか、そんな感じでしたね」

今も、いつ声が出なくなるか自分でも予測できない。ステージの本番前は「ちょっと怖いっていうか、そんな気持ちもちょっとあります」。そんな不安が「常にアタシを覆っとる」という。支えになっているのが、デビューから３５年以上ついてきてくれたファンだ。

「クッって（声が）詰まった時は、すかさずファンの人が大声でバ〜ッてその部分を歌ってくれて、助けてくれたりするんで。ホントはそうじゃいけないんですけどね。でもそうやってファンの人に助けてもらう部分ってメチャクチャあります」

ＬＩＮＤＢＥＲＧは狒宛きソング瓩琶神を彩った。渡瀬も「自由自在にいくらでも歌えるようになるのが目標」で、「１日でも１回でも多く歌うことができるように頑張りたいと思います」とポジティブに語っていた。