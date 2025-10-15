ヘンリー王子とメーガン妃の邸宅がある米カリフォルニア州モンテシト近辺で、大雨が予想されるため避難勧告が発令された。英紙エクスプレスが１４日、報じた。

モンテシトがあるサンタバーバラ郡保安官事務所は一部の地域に避難勧告を発令した。これにはモンテシトからほど近いギフォード・ファイア・バーン・スカーズとレイク・ファイア・バーン・スカーズの内外の地域が含まれる。国立気象局によると、郡全域で短時間に激しい雨が予想されているという。避難勧告は現地時間１３日夜から１４日まで発令された。住民には強風や雷雨、竜巻の恐れについても警告が出されているという。

地元紙のサンタバーバラ・インディペンデントは「土石流、岩盤崩落、道路や高速道路の冠水の可能性、そして火曜朝の通勤時間帯の交通渋滞などが、サンタバーバラ郡、ベンチュラ郡、ロサンゼルス郡の一部では０・７５インチ（約２０ミリ）５〜４インチ（約１０２ミリ〜約１２７ミリ）の大雨が予測されている。住民は、焼け跡の下にいる場合は避難する準備をするだけでなく、停電、倒木、局地的な洪水に備えるよう勧告されている」と報じている。

特に今年初めの大規模な山火事で被害を受けた地域では、安全でないと感じたら家を離れるよう住民らに呼びかけられている。夫妻の邸宅があるモンテシトには、避難警報はまだ発令されていないとみられている。

ヘンリー王子夫妻はここ数日をニューヨークで過ごしているため、現在自宅にいるかどうかは不明としている。