新品の「iPhone」を“10万円以下”で買ったという友人。「iPhone 17が発売されたタイミングだから」とのことですが、何か“安く買えるコツ”があるのでしょうか？

先月発売の「iPhone 17」は“12万9800円から”

Appleは2025年9月19日、新しい「iPhone 17」シリーズを発売しました。通常モデルのほかにも、薄型モデルの「iPhone Air」やハイエンド機種の「iPhone 17 Pro」シリーズも同時発売されています。

図表1

iPhone 17 256GB：12万9800円512GB：16万4800円 iPhone Air 256GB：15万9800円512GB：19万4800円1TB：22万9800円 iPhone 17 Pro 256GB：17万9800円512GB：21万4800円1TB：24万9800円

参考資料を基に筆者作成



型落ちの「iPhone」なら“10万円以下”で新品を買える可能性

「新型iPhone」が発売された直後に2年落ちの「旧モデルiPhone」を狙えば、10万円以下で新品のiPhoneが買える可能性があります。

例えば、2023年9月22日に発売された「iPhone 15（128GB）」のApple公式価格は、発売日時点で税込12万4800円でした。それが、「iPhone 16」シリーズが発売された2024年9月20日には、税込11万2800円に値下げされています。

Apple公式では販売が終了していますが、ショップによっては発売から2年後の2025年9月現在、10万円を切って販売されています。



そもそも「iPhone」は何年くらい“安全”に使えるの？

iPhoneは何年くらい使えるのか、「OSバージョンアップが提供される期間」や「バッテリーの寿命」を参考に見てみましょう。

OSバージョンアップにより、動作の最適化やセキュリティ強化などが定期的に行われます。最新バージョンのOSを使うことで、スマホを安全に使うことが可能です。

しかし、古いスマホでは最新バージョンのOSをインストールすることができない場合があります。例えば、2025年9月16日に配信が始まった最新の「iOS 26」は、2019年9月発売の「iPhone 11」以降は利用できますが、2018年9月に発売された「iPhone XS」では利用できません。

以上から、「OSバージョンアップが提供される＝安全に使える」と仮定した場合、7年くらいは安全に使い続けられるといえるでしょう。

また、スマホに使われている充電式バッテリーは、全て消耗品です。容量やパフォーマンスが使い続けることで下がっていくため、スマホの機種変更やバッテリーの交換などで対策する必要があります。

バッテリーの寿命は、一般的に「フル充電サイクル500回」が目安といわれます。「バッテリー交換＝買い替え」と仮定すると、毎日充電した場合は1年半、2日に1回だと3年程度が買い替えの目安になるでしょう。



まとめ

毎年新シリーズが販売される「iPhone」は、新モデルの発売日に1年前の機種が値下げされます。2年以上経過したモデルは、公式サイトでは購入できなくなるものの、ショップによっては購入可能です。

iPhoneシリーズは、古いモデルでも最新バージョンのOSを使えることから、比較的長く使い続けられます。少しでも安く購入したい場合は、2年前のモデルを探してみるとよいでしょう。



出典

Apple iPhone 17 を購入

Apple iPhone Air を購入

Apple iPhone 17 Proを購入

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー