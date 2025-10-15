NiziU、日本武道館公演がスクリーンに！日本全国＆アジア6都市でライブビューイング実施へ

JYPエンターテインメント所属のガールズグループNiziU（ニジュー）の日本ツアーのフィナーレ公演が、日本全国とアジアの映画館でライブビューイングされる。

NiziUは今年9月から日本の21都市・23会場で全32公演に及ぶツアー「NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”」を展開している。

自己最多規模を誇る今回のツアーは開催発表直後から熱い注目を集め、一般販売が開始されると同時に全公演が即完売した。ツアータイトルの通り、NiziUの新たな魅力が詰め込まれ、9人のメンバーが観客とより近くで目線を交わしながら交流する内容で好評を得ている。

（写真＝JYPエンターテインメント、Sony Music Labels）

すでに12都市で16公演を成功裏させ、折り返し地点を迎えたNiziUは、ツアー最終地である東京・日本武道館公演でオンライン生中継およびライブビューイングを実施すると発表した。

発表によると、11月22日・23日の2日間にわたって開催される日本武道館公演のうち、22日はオンライン生中継と日本全国の映画館でライブビューイング、23日は日本全国に加え、ソウル、台北、台中、高雄、香港、バンコクの海外6都市の映画館でもライブビューイングが行われる予定だ。

また、NiziUは日本武道館公演に先立ち、11月19日に日本3rdフルアルバム『New Emotion』をリリースする。現在は新アルバムに関する多彩なティザーコンテンツを公開し、カムバックへの期待を高めている。

なお、11月22日・23日に行われる東京・日本武道館公演のライブビューイングに関する詳細情報は、NiziUの公式SNSで確認できる。

（記事提供＝OSEN）