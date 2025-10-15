【RIOBOT 真ゲッタードラゴン ブラックVER.】 2026年3月 発売予定 予約受付期間：2025年10月15日12時～2025年11月13日23時59分 価格：40,700円

千値練は、可動フィギュア「RIOBOT 真ゲッタードラゴン ブラックVER.」を2026年3月に発売する。予約受付は同社ECサイト「センチネルストア」などにて2025年10月15日12時より2025年11月13日23時59分まで実施。価格は40,700円。

本商品は、「ダイナミック企画」監修のもと千値練オリジナルアレンジが施されたもの。全身黒ずくめのカラーリングはマッドブラック塗装と光沢塗装で表現されているほか、フェイスパーツは新規造形されている。

さらに、鋭いスパイクを装備した拳パーツに加え、各部のクリアパーツでは内部メカモールドとゲッター線が再現されている。また、「センチネルストア」では限定特典として「ゲッターサイクロンx2」などが付属する限定版も購入できる。

なお、完全受注生産品となっており、注文後のキャンセルはできない。

「RIOBOT 真ゲッタードラゴン ブラックVER.」詳細

サイズ：全高約210mm 素材：PVC、ABS、POM、PA、DIECAST 付属品：真ゲッタードラゴン ブラックVER.本体ゲッタートマホーク用斧刃×2ゲッタートマホーク用石突×2ゲッタートマホーク用柄（長）×2ゲッタートマホーク用柄（短）×2ドリルアームチェーンアーム背部アーマー×2背部ブースター×2開き手A（左右）、開き手B（左右）武器持ち手（左右）スパイク付拳（左右）専用台座（支柱／支柱台座） センチネルストア購入特典：真ポセイドン頭部×2ゲッターサイクロン用エフェクトパーツ×2

(C)Go Nagai・Ken Ishikawa／DynamicPlanning