【ふんばり～ぬ2】 10月下旬 発売予定 価格：1回300円

「ビションフリーゼ」（正面）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ふんばり～ぬ2」を10月下旬から全国のカプセル自販機（ガチャマシン）で順次発売する。価格は1回300円。

「ふんばり～ぬ」は2024年11月に発売された、同社のオリジナルフィギュアシリーズ。犬の日常的な動作である“何かをふんばる姿”がリアルに再現されている。ユニークなポージングと絶妙な表情が特徴で、商品に付属する「茶色い説明書」に隠された仕掛けがSNSを中心に話題となった。その影響を受け初回生産分は即完売となり、再生産を経て、第1弾商品は累計27万個以上が販売された。

第2弾となる「ふんばり～ぬ2」では新たな犬種を加え、さらに色んな犬たちのふんばる姿をフィギュア化。商品開発にあたり同社は、今回も前から見た姿だけでなく“後ろ姿”にも観察を重ね、“犬たちがふんばる瞬間”へのこだわりを造形したという。もちろん、今回も「茶色い説明書」が付属する。

ラインナップは、ゴールデンレトリバー、パグ、ビションフリーゼ、チワワ（ブラックタン）、チワワ（クリーム）にシークレットを加えた全6種。

「ビションフリーゼ」背面

「ふんばり～ぬ2」

価格：1回300円／全5種＋シークレット

（ゴールデンレトリバー、パグ、ビションフリーゼ、チワワ［ブラックタン］、チワワ［クリーム］、シークレット）

発売日：10月下旬発売予定

対象年齢：15歳以上

本体サイズ：約36～55mm

取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

ゴールデンレトリバー

パグ

ビションフリーゼ

チワワ（ブラックタン）

チワワ（クリーム）

シークレット

「茶色い説明書」も付属

商品に付属するミニパンフレット（説明書）は、開発者のこだわりにより茶色で印刷。説明書の端部分を切り取って丸め、フィギュアの近くに置いて遊ぶことを想定してつくられている。

(C)T-ARTS

※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。