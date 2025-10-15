◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発。9回を1人で投げ抜き111球3安打1失点7奪三振でメジャー初完投を果たし、チームを連勝に導き、対戦成績を2勝0敗とした。

試合後の一問一答は以下の通り。

――右打者、左打者にかかわらず内角を多く攻めているように見えた。

「マーク（プライアー投手）コーチとか（データ分析も担当する）ウィル（アイアトン通訳）とかいろんな意見を足しながら、組み立てをしました」

――完投したことの意味は？

「とにかく1イニングずつ集中してテンポよく投げられたので、最後試合を締めくくることができて良かったです」

――先頭打者に本塁打を打たれた後はわずか2安打に抑えた。

「1人目のバッターだったので凄く悔しかったですけど、切り替えて次のバッターに向かって投げていきました」

――デーブ・ロバーツ監督が先だって行われた会見で信頼して長いイニングを投げさせたと言っていた。監督が信頼していることにどれだけ意味があるか？

「信頼してもらえるとか、任せてもらえるっていうのは凄く選手としてうれしいことだなと思います。ますます頑張りたいなと思います。今日は信頼してくれて、それに対して結果で返すことができて良かったです」

――マンシーが山本には次のレベルがあると言っていた。最高のピッチングをしていると感じるか？

「今日の試合でも自分の成長は凄く感じました。初回だったり反省するところはありますけど、こういった大切な試合で勝っていくことで自分の成長につながればいいなと思います」

――T・ヘルナンデスの本塁打の際は凄い歓声だった。

「初回に打たれた後すぐ取り返してもらって同点になったのでとにかく集中して投げないとなと思いました。リードしてもらってその点差を守ることに集中して投げました」