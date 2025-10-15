１５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０８．３３ポイント（１．２１％）高の２５７４９．６８ポイントと８日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０１．２０ポイント（１．１１％）高の９１８０．３６ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１５８６億４７０万香港ドルとなっている（１４日前場は１８８７億６１２０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセン指数は前日まで７日続落し、足もとでは９月５日以来、約１カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいた。米追加利下げ見通しもプラス。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の低下期待も強まった。中国の消費支援策に対する期待も高まる。中国経済の輸出依存が指摘される中、李強首相が１４日、国内の消費促進を改めて呼びかけた。中国共産党は今月２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する予定。内需拡大に向けた対策が打ち出されるとの見方が広がった。もっとも、米中対立の警戒感は根強く、上値は限定されている。

一方、寄り付き直後に公表された９月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比でマイナス０．３％と下落率は前月実績（マイナス０．４％）を下回り、生産者物価指数（ＰＰＩ）もマイナス２．３％と下落率は前月実績（マイナス２．９％）を下回った。改善したとはいえ、依然としてデフレ基調が続いている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、宝飾小売チェーン大手の周大福珠宝（１９２９／ＨＫ）が４．３％高、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が４．１％高、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が３．７％高と上げが目立った。

セクター別では、セメント・鉄鋼が高い。中国建材（３３２３／ＨＫ）が６．３％、中国西部水泥（２２３３／ＨＫ）が５．２％、安徽海螺水泥（９１４／ＨＫ）が４．１％、中国東方集団ＨＤ（５８１／ＨＫ）が４．４％、馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）が２．７％、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が２．３％ずつ上昇した。中国建材については、１〜９月期の黒字転換見通しが材料視されている。

中国の保険セクターもしっかり。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が４．３％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．３％高、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が２．７％高、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．３％高と値を上げた。

消費セクターも物色される。周大福のほか、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が６．６％高、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が６．５％高、日用雑貨チェーンの創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）が４．３％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が３．７％高、スポーツ用品の滔搏国際ＨＤ（６１１０／ＨＫ）が３．５％高、火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が２．９％高、白物家電の美的集団（３００／ＨＫ）が２．６％高で引けた。

本土マーケットは４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％高の３８６９．２５ポイントで前場の取引を終了した。医薬が高い。消費、自動車、空運、銀行・保険、ハイテクの一角なども買われた。半面、資源・素材は安い。公益、不動産、軍需産業、海運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）