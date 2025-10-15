¼ãÄÐÀé²Æ¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö»·ÉßÀÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×Êó¹ð¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¸ú²Ì¤ÇÂç¥Ï¥Þ¤ê¡Ö²ÎÉñ´ì³Ú¤·¡Á¡ª¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö»·ÉßÀÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡¡¤½¤·¤Æ²ÎÉñ´ì¡¡»·ÉßÀÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëTBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¸å¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¡Ö¶Ó½©½½·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Î¡ÖµÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Î»·ÉßÀÊ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£»·ÉßÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤ò¹¤²¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¡¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¡¤á¤Ç¤¿¤¤¾Æ¤¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Þ¤¿¼¡²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ª¡ª¡×¡Ö²ÎÉñ´ì³Ú¤·¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¹ë²Ú¡×¡Ö¹ñÊõ¤È¼ãÄÐÀé²Æ¸ú²Ì¤Ç²ÎÉñ´ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ë¡×¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¤Î»·ÉßÀÊ¤ÎÄ¯¤á¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»äÉþ¤â°áÁõ¤â¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ãÄÐ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢7·î¤Ë½é¤Î²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¤òÊó¹ð¡£8·î¤ÎÅÐ¹»¤Ç¤â²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£