ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î¤Î¹ñÆ»105¹æ¤Ç¼Ö¤¬¥¯¥Þ¤Ë¾×ÆÍ¡¡±¿Å¾¤ÎÃËÀ¤ÏÂÎ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¡¡14Æü¡¡½©ÅÄ
14ÆüÌë¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î¤Î¹ñÆ»105¹æ¤Ç¡¢¼Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÏÂÎ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î¿åÌµ¤Î¹ñÆ»105¹æ¤ò°¤¿Î¹¬²°ÅÏÊý¸þ¤«¤é°¤¿ÎÁ°ÅÄÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢º¸¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼ó¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾×ÆÍ¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏºÇ¤â¶á¤¤Ì±²È¤Þ¤Ç100¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£