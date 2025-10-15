¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î´é¡ª¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¡¼¤æ¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë?¡×
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤±¤Ë¸«¤»¤¿àÆÃÊÌ¤ÊÉ½¾ðá
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿É½¾ð¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖThe SooHoo ScrapbookàShoheiá¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿1Ëç¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂçÃ«¤¬¥«¥á¥é¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢É½¾ð¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤Ø¤Î°§»¢¤Ê¤Î¤«¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¸·¤·¤¤Ï¢Àï¤¬Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¡¢ÂçÃ«¤ÎÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ö¤É¡¼¤æ¤¦µ¤»ý¤Á¤Î´é¤Ê¤Î¡×¡Öº¤¤ê´é¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤Î´é¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼´é¤Ê¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïkike¡×¡Ö¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤À¤«¤é»£¤ì¤ë µ®½Å¤Ê°ìËç¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó(µýÇ¯79)¤äÆ±Î½Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£