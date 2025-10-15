¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¤ª¾î´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×Î¥º§¤«¤é2¥«·î¡¢38ºÐÀ¼Í¥¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¿¼¹È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×(2006~09Ç¯)¤ÎÎÃµÜ¥Ï¥ë¥ÒÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¿Ìî°½(38)¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¿¼¹È¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¥á¡¼¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ê¿Ìî¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×·¿¤Î¥É¥ì¥¹¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤Î³§ÍÍ¤ä¼çºÅ¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ØË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¤ª¾î´¶È¾Ã¼¤Ê¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À¤Î°ì¿Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¿Ìî¤Ï2001Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²Î¼ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£24Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸ý¸»Ö¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î5Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£