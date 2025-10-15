¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤Î¹õÀîÁÛÌð¡¢½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä·èÄê¡¡¡È16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£¡É¤òÁ´¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¹õÀîÁÛÌð2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡Ê¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤ò12·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÃæÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÇ¤Î°ìÌÌ!?¥¢¥¶¥é¥·¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹õÀîÁÛÌð
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò²¹¤«¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÀîÅç¾®Ä»»á¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´ãº¹¤·¤È¡¢¾¯Ç¯¤«¤éÀÄÇ¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¹õÀî¤Î¡È16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£¡É¤ò¡¢Á´¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¥å¡¼¥º ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Û¡¼¥ë¡Ê12·î14Æü¡Ë¡¢Âçºå¡¦TOWER RECORDSÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¡Ë¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÀî¤Ï¡¢2009Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£5ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê23¡Ë¤ÇÂè66²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢Âè47²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ê25¡Ë¤ÇTAMA±Ç²è¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
