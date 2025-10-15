¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë¼ÖÆÍ¤Ã¹þ¤à¡Ä7¿Í¥±¥¬¡¡83ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¡¡Ê¼¸Ë¡¦²Ã¸ÅÀî»Ô
15Æü¸áÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë83ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢7¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î¡ÖÃ¢ÍÛ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¦¿ÀÌî»ÙÅ¹¡×¤Ë¡¢83ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¤¤¿½¾¶È°÷¤äµÒ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ7¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Á3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£