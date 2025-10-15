µð¿Í°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¸½Ìò°úÂà¤ÎÄ¹Ìî¤Ø¤Î¸å²ù¡ÖºÇ¸å¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤òÊó¹ð¡£Á°Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Î1¿Í¡£¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¤Í¡£ºÇ¸å¤âÂÇÀÊ¤Ë²¿¤È¤«Î©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Î©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡µå³¦¤¤Ã¤Æ¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ÎÃË¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Ä¹Ìî¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¥Û¥¹¥È¤À¤Í¡£¥Û¥¹¥È¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¸¯¤¤¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¸åÇÚ¤ò¡È°¤ÉôÀá¡É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£