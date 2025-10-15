¤Þ¤¹¤ª¤«¡¦²¬ÅÄ¡¡Â©»Ò¤È¤Î¡ÈÌóÂ«¡É²Ì¤¿¤·ÅÉ¤ê³¨¤ËÄ©Àï¡Ö#±¦¤ÏºÊºî¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ÈÅÉ¤ê³¨¤òÌóÂ«¤ò¤·¤¿²¬ÅÄ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ú¥ó¤ò»ý¤ÁÅÉ¤ê³¨¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö#ÌóÂ«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡#º¸¤¬²¬ÅÄºî¡¡#±¦¤ÏºÊºî¡×¤È¼«¿È¤¬ÅÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈºÊ¤¬ÅÉ¤Ã¤¿³¨¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¤ÅÉ¤ê³¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¤ë²¬ÅÄ¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï1995Ç¯¤ËÆ±´ü·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¾åÅèÍ´²Â¤È·ëº§¡£98Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡¢2000Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£19Ç¯¤ËºÆº§¤òÊó¹ð¤·¡¢20Ç¯¤ËÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯10·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£