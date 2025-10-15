¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò»°É©UFJ¤¬¼èÆÀ
¡¡Ì±±Ä²½¤·¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤éÌ¾Á°¤Ï¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡»°É©UFJ¤¬¼èÆÀ¤·¤¿Ì¿Ì¾¸¢¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é5Ç¯´Ö¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¶â³Û¤Ï100²¯±ßÄøÅÙ¤Ç¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£»°É©UFJ¤Ïº£¸å¡¢±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ä³«È¯»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òºî¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ï4·î¤«¤éÌ±±Ä²½¤µ¤ì¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë