¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬NLCS2Ï¢¾¡¡ª »³ËÜÍ³¿¤¬9²ó1¼ºÅÀ¤Ç°µ´¬¤Î¥á¥¸¥ãー½é´°Åê¾¡Íø ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¶ì¼êº¸Åê¼ê¤«¤é¥¿¥¤¥à¥êーÊü¤Ä
»³ËÜÍ³¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î15Æü¡ËMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä
Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º¡ÊNLCS¡Ë2ÀïÌÜ¡£
1ÀïÌÜ¤ËÀè¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï11°ÂÂÇ5ÆÀÅÀ¡¢¥¨ー¥¹¤¬1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤ÈÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¡¢5ÂÐ1¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¡£
NLCS2ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡Ø1ÈÖ¡¦DH¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÀèÆ¬¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅêµå¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥´¥í¥¢¥¦¥È¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¼ºÅÀ¤Ç½é²ó¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿»³ËÜ¡£
º£µ¨29¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¹¥Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ê¤À¤±¤ËÄË¤¤¼ºÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1È¯¤Î¸å¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¡¢1¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç6ÈÖT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥«ー¥Ö¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÂÐ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÂÇµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀ¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÂÐ1¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ï¤³¤³¤«¤é°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¡£
2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¨¥éー¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡£
3²ó¡¢4²ó¤ÏÁö¼Ô¤Ïµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÂÇÀþ¤òËÝÏ®¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£
5²ó¡¢ÀèÆ¬¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Â³¤¯9ÈÖ¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë2¥Üー¥ë¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤à¥¹¥ß¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³ー¥Á¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â°ì»þ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥·¥ó¥Ç¥ó¥È¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤ÏÂ³Åê¡£
Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Êー¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¹¥Åê¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢6²óÉ½¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·ー¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬3ÂÐ1¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¡¢ÀèÆ¬¤ò¥µー¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤â¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢¥µー¥É¥é¥¤¥Êー¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»°¼ÔËÞÂà¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¤½¤·¤Æ7²óÉ½¡¢¥ï¥ó¥¢¥¦¥È¡¦¥é¥ó¥Êー3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤Î4ÂÇÀÊÌÜ¡£
ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥«ー¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯ÃÆ¤ÊÖ¤¹¤â¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Êー¡£
3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¿¶¤êÃÙ¤ì¤ë·Á¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÉÔÄ´¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤Ï1ÎÝ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·É±ó¤Ï¤»¤º¤Ëº¸Åê¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¾¡Éé¤òÁªÂò¡£
150¥¥í¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤ò»ý¤Äº¸ÏÓ¡¦¥¢¥·¥å¥Óー¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤¦¡£
¤¹¤ë¤È7µåÌÜ¡¢Äã¤á¤Î¥·¥ó¥«ー¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤Ï1¡¦2ÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£ÂçÃ«¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Î»³ËÜ¤ÏÆâÌî¥´¥í3¤Ä¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£µå¿ô¤â¤³¤³¤Þ¤Ç89µå¤È¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Åêµå¤¬Â³¤±¤ë¡£
Àª¤¤¤Î½Ð¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢8²óÉ½¤Ë¤â¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢5ÂÐ1¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥êー¥É¤òÃå¡¹¤È³ÈÂç¡£
8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤â¥µー¥É¥´¥í¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÆñ¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¡£
9²ó¡¢¥Îー¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£5ÂÐ1¤ÈÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¨ー¥¹¡¦»³ËÜ¤¬¥á¥¸¥ãー½é´°Åê¤ò¤«¤±¤Æ9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î¡¢¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º3ÈÖ¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ò¤Þ¤º¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯4ÈÖ¤ò¥¤¥¨¥ê¥Á¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ï5ÈÖ¥Üー¥ó¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬5ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë½éµå¤ò¥Ûー¥à¥é¥ó¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²ó¡¦7Ã¥»°¿¶¡¦1¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È¥á¥¸¥ãー½é¤È¤Ê¤ë´°Åê¾¡Íø¡£
ÂçÃ«¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Çµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥êー¤òÊü¤Á¡¢5ÂÇ¿ô¡¦1°ÂÂÇ¡¦1ÂÇÅÀ¡¦1ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Í¥ë¡¦»³ËÜ¤¬¹¥Åê¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó6ÀïÁ´ÇÔ¤ÈÁêÀ¤¬°¤¤¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤«¤éÅ¨ÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£
¥Ûー¥à¤Î¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë3ÀïÌÜ¤Ï¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î17Æü¡Ë¸áÁ°7»þ8Ê¬¤Ë¥×¥ìー¥Üー¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¤Ç¾×·â¤Î2È¯¡ª¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹Àè¾¡
¥í¥Ï¥¹¤¬²÷Åê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÀä»¿¡ÖÂÖÅÙ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×