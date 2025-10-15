¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤òÅ¹¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤µ¤»¤¿¾å¤ÇÇä½Õ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹Ä¹¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô

¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ï¡¢5¡Á7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢20Âå¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤òÅ¹¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤µ¤»¤¿¾å¤ÇÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤Î¼þÊÕ¤ÇÇä½Õ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï½÷À­¤Ë¥«¡¼¥É·¿GPS¤ò»ý¤¿¤»¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï400¿Í¤ÈÇä½Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡½÷À­¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï20¥«½ê°Ê¾å¤ÎÂÇËÐº¯¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë