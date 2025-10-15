¤µ¤ó¤Þ¡Ö¾®ÎÓÈË°ÊÍè¤ä¡£²¶¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤ä¡×ÂÀÅÄ¸÷¤¬Ë½Ïª¡¢Â¨ÀÊÌ¡ºÍ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿·ºî¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¼ê±þ¤¨
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë¡¢ÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£11ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î°ìÅÙ¸Â¤ê¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂ¨ÀÊÌ¡ºÍÆâ¤Ç¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¶¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡¢»¦¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÂæËÜ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂÀÅÄ¤Ï¥é¥¸¥ªÆâ¤Ç¥Í¥¿¹ç¤ï¤»Ãæ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¶¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î²¶¡£Æþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤ÈÌ¡ºÍ¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤¬¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤½¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¾®ÎÓÈË°ÊÍè¤ä¡£²¶¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤ä¡£ÂÀÅÄ¡¢¾®ÎÓÈË°ÊÍè¤Î²¶¤Î»÷¤Æ¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£ÁêÊý¤ÎÅÄÃæ¤È¤È¤â¤ËÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µð¿Í¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤Î¾®ÎÓÈË¤µ¤ó¤Î·ÁÂÖÌÏ¼Ì¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥Í¥¿¤À¡£