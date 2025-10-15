½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕÀÖÊ¿¤Ç¼Ö¤¬¥¯¥Þ¤Ë¾×ÆÍ¡¡±¿Å¾¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡¡14Æü¡¡½©ÅÄ
14ÆüÍ¼Êý¡¢½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕÀÖÊ¿¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö¤¬¥¯¥Þ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½©ÅÄÅì·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕÀÖÊ¿»ú²¼Àî¸¶¤Î¸©Æ»¤ò½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕ»°ÆâÊý¸þ¤«¤é½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕÏÂÅÄÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô¤Î60Âå¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó50¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î40Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Î¸á¸å6»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô²ÏÊÕ´ä¸«¤Î¸©Æ»¤Ç¤âÆ»Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿ÂÎÄ¹Ìó50¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£