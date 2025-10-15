¡Ú¸¥·ì¤ÇÅ´Ê¬Êäµë¡ÛÈóÇäÉÊ¡Ö200·Ï¿·´´Àþ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ªÂç¹¥É¾¤Î¡ÉÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡ßÀÖ½½»ú¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÉÂè2ÃÆ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È(¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô)
ºë¶Ì¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë10·î14Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸¥·ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè2ÃÆ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ë2²ó¤Î400ml¸¥·ì¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨Ãæ¤Î200·Ï¿·´´Àþ¡Ê222-35¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡¢¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¡Ö¸¥·ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë200·Ï¿·´´ÀþÅÅ¼Ö¡Ê222-35¡Ë¡×¤¬µÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªÈóÇäÉÊ¡Ö200·Ï¿·´´Àþ¡×¤ò¥²¥Ã¥È
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¸¥·ì¥ë¡¼¥à¤äÂÐ¾Ý¤Î¸¥·ì¥Ð¥¹²ñ¾ì¤Ç400ml¤Î¸¥·ì¤Ë2²ó¶¨ÎÏ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë200·Ï¿·´´Àþ¤ò¤â¤È¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡¢ÈóÇäÉÊ¤Î¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¡Ö¸¥·ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë200·Ï¿·´´ÀþÅÅ¼Ö(222-35)¡×¤¬µÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÅìËÌ¡¦¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç³èÌö¤·¤¿200·Ï¿·´´Àþ¤Ï¡¢Àã¤¬Â¿¤¤´¨ÎäÃÏ¤Ç¤âÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀã¤«¤´ï¡Ê¥¹¥Î¡¼¥×¥é¥¦¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¿·´´Àþ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼°¡ÖE5·Ï¿·´´ÀþÅÅ¼Ö (E514-9001)¡×¤¬µÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
200·Ï¿·´´Àþ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¸¥·ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
µÇ°ÉÊ¤ÎÇÛÉÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¸¥·ì¥ë¡¼¥à¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤Î¸¥·ì¥Ð¥¹²ñ¾ì¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë2²ó¤Î400ml¸¥·ì¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¿Í¡£ÂÐ¾Ý¤Î¸¥·ì¥Ð¥¹²ñ¾ì¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡Ö¸¥·ì¥Ð¥¹±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¼õÉÕ»þ¤Ë¡Ö200·Ï¿·´´Àþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã´õË¾¡×¤È¿½¤·½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý²ñ¾ì¤Ç400ml¸¥·ì¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡Ö°ú´¹·ô¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ú´¹·ô¤ÎÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë10·î14Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£°ú´¹·ô¤Ï2,000Ëç¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤Ë¸¥·ìWeb²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µÇ°ÉÊ¤Î°ú´¹´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡Á3·î8Æü¤Þ¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤¿Å´Æ»ÇîÊª´Û¤ÈÀÖ½½»ú¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤200·Ï¿·´´Àþ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¥·ì¤ÎÎØ¤¬¹¤²¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¸¥·ì¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈÆ±»þ¤ËÆÃÊÌ¤ÊµÇ°ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
