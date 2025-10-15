È¬Â¼ÎÝ¤¬¥×¥ì¥·ー¥º¥ó·ç¾ì¡Ä¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥¹¥Þー¥È¤¬½é½Ð¾ì
¡¡10·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËPHX¥¢¥êー¥Ê¤ÇNBA¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤È¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥×¥ì¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¡£È¬Â¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤â·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤±¤ó°ú¡£¥¨¥¤¥È¥ó¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·ÀïÎÏ¤È¤ÎÏ¢·¸¤â¸«¤»¡¢29－22¤È7ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¡£»Ä¤ê2Ê¬16ÉÃ¤«¤é¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç»î¹çºÇÂç15ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±1Ê¬36ÉÃ¤«¤é0－5¤Î¥é¥ó¤òµö¤·¡¢66－56¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢9ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê5Ê¬5ÉÃ¤«¤é0－9¤Î¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ±2Ê¬25ÉÃ¤ËµÕÅ¾¤Î¡È4ÅÀ¥×¥ìー¡É¤ò¸¥¾å¡£83－89¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î12Ê¬´Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢104－113¤ÇÇÔÀï¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬22Ê¬23ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç25ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥êー¥Ö¥¹¤¬25ÆÀÅÀ¡¢¥¨¥¤¥È¥ó¤¬10ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥Ö¥í¥Ã¥¯2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à4»î¹ç¤Ç1¾¡3ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤¹¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢16Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢18Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£22Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º 113－104 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º
PHX¡Ã22¡Ã34¡Ã33¡Ã24¡Ã¡á113
LAL¡Ã29¡Ã37¡Ã17¡Ã21¡Ã¡á104
25 points.
7 rebounds.
4 assists.
4 threes.
Luka Dončić SHINED in his @Lakers preseason debut! pic.twitter.com/in0O2D8w8O
- NBA (@NBA) October 15, 2025