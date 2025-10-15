¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡Ä±¢¤Ë¤ÏÃÏ¸µMLB¥Áー¥à¤È¤Î³Î¼¹¡©
¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬¡¢10·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥¤¥µー¥º¤È¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤ÎÉþÁõ¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñー¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡£12Æü¤Î¥µ¥ó¥ÀーÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯MLB¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¥³ー¥È¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¤Ç¤Ï¸½ºß¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Ç®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ë¥ïー¥º¤È¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥ïー¥º¤Ï¡¢12Æü¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎÉþÁõ¤ò°Ê¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬¥Ö¥ë¥ïー¥º¤Î¡ÈÅ¨¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¸µÍè¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ö¥ë¥ïー¥º¤Ï¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï2024Ç¯¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ï¥×¥ìー¥ª¥ÕÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ç¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥ÜÎ¨¤¤¤ë¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ÏÅö»þÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Î»Ïµå¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂç¤¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤â¤¦¥Ö¥ë¥ïー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ä¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°¥Áー¥à¤Ç¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢³Î¼¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥¿ー¤Î½ÉÌ¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤È¤ì¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µåÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£