¥­¥æー¥Ôー¤¬£³ÆüÂ³¿­¡¢¹ñÆâÂç¼ê¾Ú·ô¤ÏÌÜÉ¸³ô²Á£´£·£°£°±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²

¡¡¥¥æー¥Ôー<2809.T>¤¬£³ÆüÂ³¿¡£ÂçÏÂ¾Ú·ô¤Ï£±£´Æü¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¡Ö£²¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£´£³£°£°±ß¤«¤é£´£·£°£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡££²£µÇ¯£±£±·î´ü¤Î²ñ¼Ò·×²è¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£³£´£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£°¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤Î¸«¹þ¤ß¡£Æ±¾Ú·ô¤Ç¤Ï£³£³£¶²¯±ß¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£¶Ç¯£±£±·î´ü¤Ï£³£¸£±²¯±ß¤ÈºÇ¹â±×¤òÍ½ÁÛ¡£¹ñÆâ¤Ç²Á³Ê²þÄê¤Î¿»Æ©¤¬½çÄ´¤Ê¤Û¤«¡¢³¤³°À®Ä¹¤Î³ÎÅÙ¤¬Ãå¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¥±¥¿Áý±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤â¥¥æー¥Ôー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤Ç¤¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
出所:MINKABU PRESS
