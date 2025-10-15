ºòÇ¯ÅÙÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Á°¶¶°é±ÑDFµ×ÊÝÍÚÌ´¤¬Íèµ¨¤ÎÌ¾¸Å²°²ÃÆþÆâÄê!! ¡Ö¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹âDFµ×ÊÝÍÚÌ´¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¤â½éÀï¤«¤éÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤âÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£PKÀï¤Ç¤Ï9¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î¤Î¥¹¥¤¥¹±óÀ¬¤Ç¤ÏU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¡×¤È¾Ò²ð¡£µ×ÊÝ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Îµ×ÊÝÍÚÌ´¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸Êý¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤È¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëÂÐ¿Í¼éÈ÷¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDFµ×ÊÝÍÚÌ´
(¤¯¤Ü¡¦¤Ï¤ë¤à)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯6·î18Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
·²ÇÏ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
183cm/73kg
¢£·ÐÎò
Á°¶¶FC-Á°¶¶°é±Ñ¹â
