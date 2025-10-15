¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ÙÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡ªSKY-HI¡¢Da-iCE¡¢NiziU¤é98ÁÈ
¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂè1¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2025Ç¯¤Ï½é¤Î5Æü´Ö³«ºÅ
¡ØCOUNTDOWN JAPAN¡ÊÄÌ¾ÎCDJ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜºÇÂç¤ÎÇ¯±Û¤·¥Õ¥§¥¹¡£Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂè2¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´·ô¼ï¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢2024Ç¯¤Ï4Æü´Ö¤Ç15Ëü8,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï½é¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤ËMOON STAGE¤âÉü³è¤¹¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù
12/27¡ÊÅÚ¡Ë～12/31¡Ê¿å¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1～11¥Ûー¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
¢¨12/27¤Ï¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1～11¥Ûー¥ë¤Î¤ß
