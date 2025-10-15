SV-V¥êー¥° U15 CHAMPIONSHIP¤ÎÃË½÷¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¡ª
¡¡¡Ø2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó¶¥µ»¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¸þ¤±2025Ç¯¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¤¿U15¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÎÍ½ÁªµÚ¤Ó½à¡¹·è¾¡¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Ï10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Í½ÁªÂç²ñ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢25ÅÀ1¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¾¡¼Ô¤ò·è¤á¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¾å°Ì2¥Áー¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡½÷»ÒÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Tealmare Jr. OCEAN WINS U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëA1°Ì¡Ë¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëA2°Ì¡Ë¡¦Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ëU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëB1°Ì¡Ë¡¦¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¥¸¥å¥Ë¥¢U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëB2°Ì¡Ë¡¦VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä²¬Ã«U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëC1°Ì¡Ë¡¦NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºêU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëC2°Ì¡Ë¡¦¥·ー¥¬¥ë¥º¥¸¥å¥Ë¥¢U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëD1°Ì¡Ë¡¦ºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëD2°Ì¡Ë¤Î8¥Áー¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇTealmare Jr. OCEAN WINS U15¡¦¥·ー¥¬¥ë¥º¥¸¥å¥Ë¥¢U15¡¦VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä²¬Ã«U15¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15¤¬½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»ÒÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëA1°Ì¡Ë¡¦ÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¥Ï¥Ô¥Í¥¹U15ÃË»Ò¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëA2°Ì¡Ë¡¦Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬U15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëB1°Ì¡Ë¡¦ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëB2°Ì¡Ë¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥óU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëC1°Ì¡Ë¡¦ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥ºU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëC2°Ì¡Ë¡¦¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëD1°Ì¡Ë¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºåU15¡ÊÍ½Áª¥×ー¥ëD2°Ì¡Ë¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°U15¡¦ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥ºU15¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥óU15¡¦Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬U15¤Î4¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÃË½÷4¥Áー¥à¤Ï11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½à·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÃË½÷2¥Áー¥à¤Ï16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÂçºå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥êー¥Ê¤À¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤È¡¢½à¡¹·è¾¡·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡¡¡ÂÐÀï¥«ー¥É
¢§½÷»Ò
Tealmare Jr. OCEAN WINS U15 vs ¥·ー¥¬¥ë¥º¥¸¥å¥Ë¥¢U15
VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä²¬Ã«U15 vs SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15
¢§ÃË»Ò
¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°U15 vs ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥ºU15
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥óU15 vs Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬U15
¢£½à¡¹·è¾¡·ë²Ì
¢§½÷»Ò
¡úTealmare Jr. OCEAN WINS U15 2-0 ¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¥¸¥å¥Ë¥¢U15
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºêU15 0-2 ¥·ー¥¬¥ë¥º¥¸¥å¥Ë¥¢U15¡ú
¡úVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä²¬Ã«U15 2-0 ºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢U15
¡úSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15 2-0 Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ëU15
¢§ÃË»Ò
¡ú¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°U15 2-0 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºU15
¡úËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥ºU15 2-0 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎU15
¡úÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥óU15 2-0 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºåU15
ÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¥Ï¥Ô¥Í¥¹U15ÃË»Ò 0-2 Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬U15¡ú