¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ù¥í¤Î¿¹ÅÄçýè½¤¬¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø½Ð¿È¤Î¥ê¥Ù¥í¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î2021Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó¤ËÅö»þ¤ÎV.LEAGUE DIVISION1 WOMEN¡ÊV1½÷»Ò¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥Ä¡Ê¸½¡¦PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£PFU¤Ç¤Î4¥·ー¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÉ±Ï©¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó43»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¥Áー¥à¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤â¤¦¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò°úÂà¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¼¡¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï6Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ËÌá¤ê»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤ä´èÄ¥¤ê¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ªº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ìー¿ÍÀ¸¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä³Ø¤Ó¤òº£¤ÏÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤Àº£ÃË½÷¤È¤â¤ËÉô°÷Êç½¸Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡ªÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡Ë¡×
¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÂô»³¤ÎÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤äÍê¤Ç¤¤ë¤À¤¤¤¹¤¤Ê²¸»Õ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿»ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤ÈÍ¥¾¡¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¿Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¶ì¤·¤¤»ö¿É¤¤»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆÀ¤ì¤¿Í¥¾¡¤ä¾¡Íø¡¢å«¤Ï¤½¤Î²¿½½ÇÜ¤â¤Î´ò¤·¤µ¤ä¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×
