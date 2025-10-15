¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¿·¸Æ¾Î¡¡Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¡Ì¿Ì¾¸¢¼èÆÀ¤·¤¿»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¯É½
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£¿·¤¿¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JNSE¡¡ÃÝÆâ¹¸¼£ ¼ÒÄ¹
¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ï¿·¸Æ¾Î¤òMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¸Æ¾Î¤ò¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î±¿±Ä¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤éÌ±±Ä²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Ì¿Ì¾¸¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈñÍÑ¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç100²¯±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
