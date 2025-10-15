¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢MUFG¥¹¥¿¤Ë¡¡¿·¸Æ¾Î¡¢ÍèÇ¯¤«¤é5Ç¯´Ö
¡¡º£Ç¯4·î¤ËÌ±±Ä²½¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊJNSE¡Ë¡×¤Ï15Æü¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊFG¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¸¢¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê¸Æ¾Î¤ò¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡¢Î¬¾Î¤ò¡ÖMUFG¹ñÎ©¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é5Ç¯´Ö¡£
¡¡2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤·¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤ÎÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJSC¡Ë¤«¤é¡¢NTT¥É¥³¥â¤äJ¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤¬ÀßÎ©¤·¤¿JNSE¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£