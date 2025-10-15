¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥ÖËãÀ¸¼ÒÄ¹¤¬¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î·Ð±ÄÏÀ¡ÙÈ¯Çä¡¢Çä¾å100²¯±ßÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Î»Å³Ý¤±¤È¤Ï
AlphaDrive(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö)¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¦ËãÀ¸Í×°ì»á¤Î¿·´©¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î·Ð±ÄÏÀ 100²¯Ä¶¤Î»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë18¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù(ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò)¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Á°½ñ¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î¼ÂÁ©ÏÀ¡Ù¤Ç¡ÖÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿ËãÀ¸»á¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ç¤¢¤ë¡È·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«"¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢10·î8Æü¤ËÅì¶äºÂ¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ÓPLACE¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌº©ÏÃ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËãÀ¸»á¤¬¼¹É®¤ÎÇØ·Ê¤ÈËÜ½ñ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
AlphaDrive(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö)ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¤ÎËãÀ¸Í×°ì»á
20Ç¯¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡Öµæ¶Ë¤Î²¾Àâ¡×¤ò¾Ò²ð
ËãÀ¸»á¤ÎÁ°Ãø¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î¼ÂÁ©ÏÀ¡Ù(2019Ç¯È¯¹Ô)¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤â¿·µ¬»ö¶È¤Ïºî¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¡¢¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤È¸½¾ì½Å»ë¤Î¼êË¡¤ÇÂÎ·Ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£È¯Çä¤«¤é6Ç¯¤Ç10ºþ¡¦5ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÁÏ¶È7Ç¯¤Ç260¼Ò¤ÎÂç´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2Ëü3800·ï¤Î¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç250¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¶È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Â³¤«¤Ê¤¤¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òºî¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¿·µ¬»ö¶È¤¬·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬2025Ç¯¸½ºß¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Á°ºî¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼ÒÆâµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ï¡Ö´ë¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤Ç·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î·Ð±ÄÍýÏÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î·Ð±ÄÍýÏÀ¤Ï¡¢¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢20Ç¯¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡Øµæ¶Ë¤Î²¾Àâ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈËãÀ¸»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
ËãÀ¸Í×°ì»á¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·´©¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î·Ð±ÄÏÀ¡Ù(ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò)¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë
¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö100²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÀþ
Â³¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¿·´©¤ÎÆâÍÆ¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤è¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤ë¡È100²¯"¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤ë¿ô»ú¤À¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡¢100²¯¤Ï¤ª¤í¤«10²¯¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃ±ÂÎ¤¬¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿·µ¬¼Â¶È²È¡¦µ¯¶È²È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤¬¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤¿´ë¶È·²¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢ÁÏ¶È10Ç¯¤ÇÇä¾åÌó30²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö10²¯±ß¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤¬¡¢100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î»Å³Ý¤±¤¬Í×¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£·Ð±Ä¤Î´üÂÔÃÍ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¿å½à¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÇä¾å¡¦·Ð¾ïÍø±×¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²´ü°Ê¹ß¤ËÀø¤à¡Ö¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¡×
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤à¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢MVP(²¾Àâ¸¡¾Ú)´ü¡¢SEED(Î©¤Á¾å¤²)´ü¡¢ALPHA(À®Ä¹)´ü¡¢BETA(³ÈÂç)´ü¡¢EXIT(·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È)´ü¤Î5ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò5¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀ°Íý¤·¤¿É½
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏMVP´ü¤Î»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¤°ìÊý¤Ç¡¢MVP´ü¤ÈSEED´ü¤Î´Ö¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ(»ö¶È²½¿³ºº²ñ)¤ò¶¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢»ö¶È¤¬¿¤ÓÇº¤à¹½Â¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È²½¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¡×¤È¸ì¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐSEED´ü¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤ê¤¤ì¤º¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤»öÎã¤¬Â¿¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬´ûÂ¸»ö¶È¤Î³«È¯ÂÎÀ©¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¾¦ÍÑ³«È¯¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë³«È¯¥¹¥¥ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ºî¤ê¤Ê¤¬¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë·¿³«È¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´°À®¤»¤ºÅ±Âà¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Â³¤¯ALPHA´ü¤Ç¤Ï¡¢µÞ³ÈÂç¤·¤¿¸ÜµÒ¿ô¤ËÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤ËÂç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤ÎÉÑÅÙ¤äÀ©ÅÙ¤ÎÀ©Ìó¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
5¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Î²ÝÂê¤È»Ù±çºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¿Þ
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤¬³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤¬É¬Í×
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËãÀ¸»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤À¡£»ö¶È²½¤¬·èÄê¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤ËÆ°¤±¤ë¿Íºà¤ÈÂÎÀ©¤ò»öÁ°¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡È³°Ãí¤ÇÇã¤¦"¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Éô¿Íºà¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡È¶¦¤Ëºî¤ë"¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤òÁÈ¤à¤³¤È¡£»ö¶È²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¿Íºà¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£ÈóÀµ¼Ò°÷¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆâÉô¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±ÍÍ¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤µ¤é¤ËËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö4¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿¦¼ïÊÌ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥×¡¼¥ë¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¤ËÆÃÍ¤Î»Å»ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼ÒÆâ¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¼ÒÆâ¥×¥í¥»¥¹¤ÏÆÃÎã±¿ÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÇÃ´¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Éô¤Î¡ØÈ¢¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌçÁÈ¿¥¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤Î4¤Ä¤ÎÅ´Â§
ºÇ¸å¤ËËãÀ¸»á¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·Ð±Ä¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¡×¤À¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¯¶È²È¤ò¼þ°Ï¤¬»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢°ì¼Ò°ì¼Ò¤ÎÆâÉô¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È·Ð±Ä¤ò¹½À®¤¹¤ë18¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¡È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«"¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¨¤·¤¿¿Þ¡£ËãÀ¸»á¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò´ë¶ÈÆâÉô¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿
¿·µ¬»ö¶È¤¬¡¢·Ð±Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¯¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Î¿·´©¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î·Ð±ÄÏÀ¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
Á°½ñ¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î¼ÂÁ©ÏÀ¡Ù¤Ç¡ÖÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿ËãÀ¸»á¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ç¤¢¤ë¡È·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«"¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢10·î8Æü¤ËÅì¶äºÂ¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ÓPLACE¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌº©ÏÃ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËãÀ¸»á¤¬¼¹É®¤ÎÇØ·Ê¤ÈËÜ½ñ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
20Ç¯¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡Öµæ¶Ë¤Î²¾Àâ¡×¤ò¾Ò²ð
ËãÀ¸»á¤ÎÁ°Ãø¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î¼ÂÁ©ÏÀ¡Ù(2019Ç¯È¯¹Ô)¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤â¿·µ¬»ö¶È¤Ïºî¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¡¢¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤È¸½¾ì½Å»ë¤Î¼êË¡¤ÇÂÎ·Ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£È¯Çä¤«¤é6Ç¯¤Ç10ºþ¡¦5ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÁÏ¶È7Ç¯¤Ç260¼Ò¤ÎÂç´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2Ëü3800·ï¤Î¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç250¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¶È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Â³¤«¤Ê¤¤¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òºî¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¿·µ¬»ö¶È¤¬·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬2025Ç¯¸½ºß¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Á°ºî¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼ÒÆâµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ï¡Ö´ë¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤Ç·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î·Ð±ÄÍýÏÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î·Ð±ÄÍýÏÀ¤Ï¡¢¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢20Ç¯¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡Øµæ¶Ë¤Î²¾Àâ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈËãÀ¸»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
ËãÀ¸Í×°ì»á¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·´©¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î·Ð±ÄÏÀ¡Ù(ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò)¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë
¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö100²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÀþ
Â³¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¿·´©¤ÎÆâÍÆ¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤è¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤ë¡È100²¯"¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤ë¿ô»ú¤À¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡¢100²¯¤Ï¤ª¤í¤«10²¯¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃ±ÂÎ¤¬¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿·µ¬¼Â¶È²È¡¦µ¯¶È²È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤¬¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤¿´ë¶È·²¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢ÁÏ¶È10Ç¯¤ÇÇä¾åÌó30²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö10²¯±ß¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤¬¡¢100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î»Å³Ý¤±¤¬Í×¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£·Ð±Ä¤Î´üÂÔÃÍ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¿å½à¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÇä¾å¡¦·Ð¾ïÍø±×¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²´ü°Ê¹ß¤ËÀø¤à¡Ö¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¡×
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤à¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢MVP(²¾Àâ¸¡¾Ú)´ü¡¢SEED(Î©¤Á¾å¤²)´ü¡¢ALPHA(À®Ä¹)´ü¡¢BETA(³ÈÂç)´ü¡¢EXIT(·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È)´ü¤Î5ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò5¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀ°Íý¤·¤¿É½
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏMVP´ü¤Î»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¤°ìÊý¤Ç¡¢MVP´ü¤ÈSEED´ü¤Î´Ö¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ(»ö¶È²½¿³ºº²ñ)¤ò¶¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢»ö¶È¤¬¿¤ÓÇº¤à¹½Â¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È²½¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¡×¤È¸ì¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐSEED´ü¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤ê¤¤ì¤º¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤»öÎã¤¬Â¿¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬´ûÂ¸»ö¶È¤Î³«È¯ÂÎÀ©¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¾¦ÍÑ³«È¯¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë³«È¯¥¹¥¥ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ºî¤ê¤Ê¤¬¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë·¿³«È¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´°À®¤»¤ºÅ±Âà¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Â³¤¯ALPHA´ü¤Ç¤Ï¡¢µÞ³ÈÂç¤·¤¿¸ÜµÒ¿ô¤ËÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤ËÂç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤ÎÉÑÅÙ¤äÀ©ÅÙ¤ÎÀ©Ìó¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
5¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Î²ÝÂê¤È»Ù±çºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¿Þ
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤¬³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤¬É¬Í×
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËãÀ¸»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤À¡£»ö¶È²½¤¬·èÄê¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤ËÆ°¤±¤ë¿Íºà¤ÈÂÎÀ©¤ò»öÁ°¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡È³°Ãí¤ÇÇã¤¦"¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Éô¿Íºà¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡È¶¦¤Ëºî¤ë"¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤òÁÈ¤à¤³¤È¡£»ö¶È²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¿Íºà¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£ÈóÀµ¼Ò°÷¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆâÉô¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±ÍÍ¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤µ¤é¤ËËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö4¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿¦¼ïÊÌ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥×¡¼¥ë¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¤ËÆÃÍ¤Î»Å»ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼ÒÆâ¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¼ÒÆâ¥×¥í¥»¥¹¤ÏÆÃÎã±¿ÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÇÃ´¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Éô¤Î¡ØÈ¢¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌçÁÈ¿¥¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤Î4¤Ä¤ÎÅ´Â§
ºÇ¸å¤ËËãÀ¸»á¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·Ð±Ä¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¡×¤À¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¯¶È²È¤ò¼þ°Ï¤¬»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢°ì¼Ò°ì¼Ò¤ÎÆâÉô¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È·Ð±Ä¤ò¹½À®¤¹¤ë18¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¡È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«"¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¨¤·¤¿¿Þ¡£ËãÀ¸»á¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò´ë¶ÈÆâÉô¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿
¿·µ¬»ö¶È¤¬¡¢·Ð±Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¯¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Î¿·´©¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤Î·Ð±ÄÏÀ¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£