¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡ÛÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬2025Ç¯10·î14Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤ÎÁêËÀ¡¦Ä«ÁÒ¥·¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¡£ÌÜ¹õ¤¬14Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢¹â¶¶¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢Æ±±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤È¤ÏÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¸ÀµÚ¡£¹â¶¶¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¶¦±é¼Ô¤È¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥´¥ë¥Õ¶½Ì£¤¢¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÍ¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¡ÊÌÜ¹õ¤¬¡Ë¡Øº£ÅÙ¹Ô¤³¤¦¤è¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÆü¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬2²ó¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¡ÊÌÜ¹õ¤«¤é¡Ë¡Ø¢þÆü»þ´Ö¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¹õ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¶¶¤ÏÆ±¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÆâ¤ÇÊ¸»ú¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡ÖÊ¸»ú¿ôÁý¤¨¤·¤ê¤È¤ê¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¹õ¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤«¤éµ¢¤ëºÝ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼å¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤È¤«Â®¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¤¦¡Á¤ó¡Ù¡Ø¤¦¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÍ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î1¿Í¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤ÎÁêËÀ¡¦Ä«ÁÒ¥·¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¡£ÌÜ¹õ¤¬14Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢¹â¶¶¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÆü¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬2²ó¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¡ÊÌÜ¹õ¤«¤é¡Ë¡Ø¢þÆü»þ´Ö¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¹õ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¶¶¤ÏÆ±¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÆâ¤ÇÊ¸»ú¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡ÖÊ¸»ú¿ôÁý¤¨¤·¤ê¤È¤ê¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¹õ¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤«¤éµ¢¤ëºÝ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼å¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤È¤«Â®¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¤¦¡Á¤ó¡Ù¡Ø¤¦¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÍ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î1¿Í¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
