½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬£²½µÏ¢Â³¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¡Ä¿ÀÃ«¤½¤é¡¢±ÊÊöºé´õ¤ÈÆ±ÁÈ¡¡À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ïº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï£±£·Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ÅìµÞ¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É£Ã¡Ê£¶£¶£¹£·¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬£±£µÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢£²½µÏ¢Â³¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤È¤Ê¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡ÊÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢±ÊÊöºé´õ¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¡£ÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼£µ»î¹çÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¥×¥ì¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ï£³¤«·î¤Ö¤ê¡¢£³ÀïÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¡¢ÅÏÊÕºÌ¹á¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µÍ¥¾¡¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê¥ê¥³¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê¤·¤å¤ê¡¢ÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï¡¢ËÙ¶×²»¡Ê¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¡¢¿ûÉö²Ú¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï£±²¯±ß¡ÊÍ¥¾¡£±£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¡£Âè£²¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤Î£µ£°°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£