¿¹ÊÝJÂç¶âÀ±¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÈÈ¾Æü°Ê¾åÄä»ß¡É°Û¾ï»öÂÖ¤¬XÏÃÂê
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤òÂ®Êó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¸ø¼°X¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éÄÀÌÛ¡£¸½ºß¤â¹¹¿·¤¬Ää»ß¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤ÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÃæÂ¼¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¸ø¼°X¤Ï»î¹ç¤òÂ®Êó¡£Á°È¾¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥´¡¼¥ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡ª¡×¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Åê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬3ÅÀÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤é3Áª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿ºÝ¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÂ®Êó¤â¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢°ìÌë¤¢¤±¤¿15Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¹¿·¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ÏX¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ß¤ó¤Ê²Èµ¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿²¹þ¤ó¤À¡×¡Ö¡Ä¤³¤ì¤Ï¼¡¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¥Ð¥¤Ë²õ¤ì¤Æ¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö12»þ´Ö¸å¤Î¸½ºß¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ä¤Ê¡Äº®Íð¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¤»î¹ç¤Ê¤ó¤À¤Ê¥¹¥³¥¢¤âÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¡ÖÉé¤±¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë