ÊÝ°é±à¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤¬¡¢¡¢¡¢ÊÝ°é»Î¤Ë¡ØÃ¶Æá¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ù¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»ä¡£¤º¤µ¤ó¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó´ÉÍý¤ËÀä¶ç
º£²ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÈÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÎÆë¤ì½é¤á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ðÊó¸»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º°¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª
É×ÉØ¤ÎÆë¤ì½é¤á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é»Î¤µ¤ó
¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë = ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¡¢±à¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤â¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
illustrator¡§KIUI
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Emma.I
Ä¹Ç¯¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤ÎËÜ²»¤ä³ëÆ£¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿ー¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ä¼«¿È¤Î°é»ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼¹É®Ãæ¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½÷»ÒÃæ¹â½Ð¿È¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Îµ»ö¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£