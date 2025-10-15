ÆÃÀ½¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡ªTGI¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¡ÖTGI¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢ËâË¡¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦²¾Áõ¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
Å¹Æâ¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ª¡¼¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
TGI¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¡Á10·î31Æü(¶â)
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§TGI ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡¡¹ñÆâÁ´13Å¹ÊÞ
À¤³¦41¤«¹ñ¤Ç450Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖTGI ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£
º£²ó³«ºÅ¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÀ½¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖTGI FRIDAYS JAPAN ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¾å°Ì3ºîÉÊ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ª¡¼¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Î½µËö18Æü(ÅÚ)¡¢19Æü(Æü)¡¢24Æü(¶â)¡¢25Æü(ÅÚ)¡¢26Æü(Æü)¡¢31Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î ¡ÉFun, Freedom, Celebration!¡É ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ì¥ª ¥°¥ì¥¤¥Ö ¥Ç¥¶¡¼¥È / OREO GRAVE DESSET
²Á³Ê¡§1,004±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ì¥ª ¥°¥ì¥¤¥Ö ¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¶´¤ß¡¢¥Í¥ª¥ó¥°¥ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥ª¥ì¥ª¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥â¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥¹¡¼¥× / PUMPKIN SOUP
²Á³Ê¡§637±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥¹¡¼¥×¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Á¯¤ä¤«¡ª
TGI FRIDAYS JAPAN ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025 Í¥½¨3ºîÉÊ
¡ÖTGI FRIDAYS JAPAN ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¾å°Ì3ºîÉÊ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥º¥ó ¥¢¥Ã¥×¥ë/ POISON APPLE¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§924±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õ¾Þ¡§GOLD MEDAL Í¥¾¡
¹Í°Æ¼Ô¡§Pooh (¥×¡¼) @TGI FRIDAYS ²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹
¥¥ì¥¤¤ÊÎÐ¿§¤Î¥ê¥ó¥´¤¬ÆÇ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÖÆÇ¥ê¥ó¥´¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥á¥í¥ó¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ô¥å¡¼¥ë¡¢¥°¥ì¥Ê¥Ç¥ó¤òÆþ¤ì¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÇ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¿§¤È¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿°Ù¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥Á¥º ¥Ç¥é¥¤¥È/ WITCH¡ÆS DELIGHT¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§1,015±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õ¾Þ¡§SILVER MEDAL Âè2°Ì
¹Í°Æ¼Ô¡§Maple (¥á¡¼¥×¥ë) @TGI FRIDAYS ÃÓÂÞÅ¹
¥é¥à¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÈËâ½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¶ØÃÇ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë WITCH¡ÇS DELIGHT¤Ç´Å¤¯ÍÅ¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ý¥¤¥º¥ó/ DRIPPING POISON¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§734±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õ¾Þ¡§BRONZE MEDAL Âè3°Ì
¹Í°Æ¼Ô¡§Fabio (¥Õ¥¡¥Ó¥ª) @TGI FRIDAYS ÃÓÂÞÅ¹
¥Ö¥ë¡¼¥¥å¥é¥½¡¼¥·¥í¥Ã¥× ¤È ¥°¥ì¥Ê¥Ç¥ó ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¾¯¤·ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔµ¤Ì£¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤Î²¾Áõ¤â³Ú¤·¤¤¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ª
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é10·î31Æü(¶â) ¤Þ¤Ç¡¢¡ÖTGI¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡×Á´13Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
