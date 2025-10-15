¡ÖÂè8²óÁ´¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ Nintendo Switch 2 Edition¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ó¥¦¥¹¤¬¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ò2025Ç¯½©¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë´ôÉì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè8²óÁ´¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¡¢ËÜºî¤¬¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ Nintendo Switch 2 Edition¡×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ Nintendo Switch 2 Edition
ÂÐ±þ¥Ï¡¼¥É¡§Nintendo Switch 2
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Á´Êý°Ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯½© (¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ)
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§4,378±ß(ÀÇ¹þ)
°ÇÌë¤ò·â¤Áã±¤¦¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¡×¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡¢Á´Êý°Ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡£
°Îî¡Ø¥ß¥¢¥º¥Þ¡Ù¤¬¸½¤ì¤ëÌë¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡ÖÇ¡·î Ç¦¡×¤¬ÂçÎÌ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ëÅ¨¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÖ²÷´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÆÀ¤¿Êó½·¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ê¶¯¤¤Ç¤Ì³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÎï¤Ê¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¦¥ó¥É
ËÜºî¤ÎÆÃÄ¹¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¸Â³¦¤Þ¤ÇÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢¡¼¥È¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ëÌë¤Î³¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥È¥ë¤òºÌ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤âÄ°¤¯¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Êª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Nintendo Switch 2 Edition¤ÎÆÃÄ§
Nintendo Switch 2 Edition¤Ç¤Ï¡¢²òÁüÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê¹âÀººÙ¤ÊÉ½¸½¤Ç¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¡¼¥àÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ËÂÐ±þ¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾µ¡¼ïÈÇ¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Ñ¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂè8²óÁ´¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Þ¤Ä¤ê¡×¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Ë´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè8²óÁ´¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Þ¤Ä¤ê(¥¼¥ó¥¿¥á)¡×¤Ë¡¢ËÜºî¤¬¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»îÍ·¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥ë¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìºî¡£
Nintendo Switch 2¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¤ÎÂ³Êó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ó¥¦¥¹¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
©mebius.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡ÖÂè8²óÁ´¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë½ÐÅ¸¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ Nintendo Switch 2 Edition¡× appeared first on Dtimes.