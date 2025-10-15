¡Ú¥³¥é¥à¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃçºÛ¤ÇµÙÀï¡¢ÃÏÍë¸¶¤Î¾å¤ËÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿(1)
¡ÖÃÏÍë¸¶¤Î¾å¤ÎÃæÅì¡×¡£¥¤¥é¥óÆü´©»æ¥¨¥Æ¥Þ¥É¡ÊEtemad¡Ë¤Î3ÆüÉÕ1ÌÌ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤À¡£¶õ½±¤ò¼õ¤±¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î·úÊª¤òÇØ·Ê¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏÀâ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¾å¤Ëµ»ö¤òºÜ¤»¤¿¡£2023Ç¯10·î7Æü¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´ñ½±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥¶ÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉðÎÏ¤Ç6Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¬¥¶½»Ì±¤¬Ì¿¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶Àª¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á±Ñ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¸ø¼°Åª¤Ê¹ñ²È¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï³°¸òÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¡£
Àè·î9Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥Þ¥¹»ØÆ³Éô¤ò¶õ½±¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥é¥Ö¹ñ²È¤Þ¤Ç¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£¥¨¥Æ¥Þ¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Î¸«½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÅì¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃÏÍë¸¶¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿¥¬¥¶µÙÀï°Æ¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÃÏÍë¸¶¤Î¾å¤ËÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¢¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾ðÊó¼ºÇÔ¤ÈÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê
ÃÏÍë¸¶¤ËÏÂÊ¿¤¬Ë¬¤ì¤¿ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤À¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¬¥¶ÀïÁèËÖÈ¯°Ê¹ß¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÉÔËþ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¥Ï¥Þ¥¹¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶Ë±¦ÇÉÀ¯¼£²È¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë°ìÅÙÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤¿¡£
ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¥¬¥¶ÀïÁèÃæ¤ËÃçºÛ¼Ô¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÌäÂê¤¬Â¿¤¤¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë12¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿ÊáÎº¤Î²ÈÂ²¤È²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Þ¥¹¤Ë»ñ¶â¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë·³»ö´ðÃÏÃóÎ±´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿·èÄê¤ËÉÔ²÷´¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢X¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬»ö¼Â¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ºá¤Î¤Ê¤¤Ì¿¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÁË³²¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Àè·î9Æü¡¢»öÁ°ÄÌÊó¤â¤Ê¤¯¥Ï¥Þ¥¹»ØÆ³Éô¤ò½üµî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾Ê¬¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤Î·úÊª¤òÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ï¥Þ¥¹»ØÆ³Éô¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄäÀï¶¨µÄ°Æ¤òµÄÏÀ¤·¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¹¶·â¤·¤¿¤¬¡¢»ØÆ³Éô½üµîºîÀï¤Ï·ë¶É¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¸¤Þ¤ê¤ÏÅö»þ¤Î¶õ½±¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¢¡¥«¥¿¡¼¥ë¤ÏÃæÅìÊÆ·³¤ÎÁ°¿Ê´ðÃÏ¤ÎÌò³ä
¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤ò¸íÇ§¤·¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï»ºÌý¹ñ¤Ç»ñ¸»¤¬Ë¤«¤ÊÉÙÍµ¹ñ¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ê¤É¼þÊÕÂç¹ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÎ©¹ñ¤òÉ¸¤Ü¤¦¤¹¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥Ï¥Þ¥¹¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬Èò¤±¤ëÁÈ¿¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤éÃçºÛ¹ñ¤È¤·¤Æ³°¸òÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£2021Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤È¥¿¥ê¥Ð¥ó¤Î¸ò¾Ä¤Ç³Ë¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò¤·¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¤ÏÊáÎº¸ò´¹¤ÎÀ®¸ù¤Ë´óÍ¿¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÊáÎº¸ò´¹¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤¬ÃçºÛ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Ë»ÙÊ§¤¦70²¯¥É¥ë¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×ÈóNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ËÆ±ÌÁ¡ÊMNNA¡Ë19¥«¹ñ¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¡Êal¡ÝUdayd¡Ë¤È¤¤¤¦ÃæÅìºÇÂç¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤éÊÆÃæ±û·³»ÊÎáÉô¤ÎÁ°¿Ê´ðÃÏ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¼é¤ë¡×
¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï5·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæÅìÎòË¬Åö»þ¡¢µ¤Á°¤è¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¾¤à¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747¡Ý8ÀìÍÑµ¡¤òÂ£¤Ã¤¿¡£º£¸å¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæÅì¹½ÁÛ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¤Êºâ¸»Ä´Ã£¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¹¶·â·èÄê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤Î´Ö¤Î¶¯¤¤´Ø·¸¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö2001Ç¯¤Î9¡¦11ÊÆÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀÜ¶áÊý¼°¤Ë½¾¤Ã¤¿¤È¶¯ÊÛ¤·¤¿¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë±£¤ì²È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¥Ï¥Þ¥¹¤Ë»ñ¶â¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤òÀµÅö²½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤··ë¶É¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏÀè·î29Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°µÎÏ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¼óÁê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ïº£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤»¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö³°Éô¤Î¹¶·â¤«¤é¥«¥¿¡¼¥ë¤Î°ÂÁ´¤ÈÎÎÅÚ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¡×¤È¤·¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÎÎÅÚ¡¢¼ç¸¢¡¢³Ë¿´»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÉðÁõ¹¶·â¤âÊÆ¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÊÝ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¡×¤È¸«¤Ê¤¹¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÍø±×¤òÊÝ¸î¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³°¸ò¤È·ÐºÑ¡¢É¬Í×¤Ê¤é·³»öÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¹çË¡Åª¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÊÆµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬¤Ê¤¤¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¼«Æ°²ðÆþ¤òÀ©ÅÙ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¤Þ¤¿¹¶·â¤¹¤ì¤Ð¤³¤ì¤òÊÆ¹ñ¤¬ËÉ¤°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£MNNA¤Ï·³»öÅª¡¦·ÐºÑÅªÆÃ¸¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¬¡¢»ØÄê¹ñ²È¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë°ÂÊÝÅªµÁÌ³¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÊÝµÁÌ³¤òÊÆ¹ñ¤Ë¼«¤é²Ý¤·¤¿¡£