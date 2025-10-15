¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¹±Îã¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ë2025
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¤È¤·¤ÆËè²ó¿´Ìö¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤âÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡£
º£²ó¡¢Âçºå¥³¥ß¥³¥ó¤Î´¶Æ°¤òÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¥³¥ß¥³¥ó¹±Îã¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖÆü郄¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤ä¡¢¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤«¤é¥Ú¥ó¥®¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPPP¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ë2025¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡¿Æü郄¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡¿¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÆü郄¤Î¤ê»Ò¡¢»³¸ý¾¡Ê¿¡¢´Ø½ÓÉ§¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á7Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¡Á19:00
¡¦2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á19:00
¡¦2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§ ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¢©261-0023 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥ 2-1¡Ë1¥Û¡¼¥ë¡Á6¥Û¡¼¥ëÍ½Äê
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§ ¹ñÆâ³°±Ç²è¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«¡¢´ë¶È½ÐÅ¸¡Ê¸ÂÄê¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë¤ä¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂÎ¸³¡¢³¤³°¥»¥ì¥ÖÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Ì¡²è²È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤äÈÎÇä¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ì¥¤¡×
Ìä¹ç¤»Àè¡§ Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É info@tokyocomiccon.jp
³«ºÅ¤Þ¤Ç»Ä¤ê2¤«·î¤òÀÚ¤ê¡¢Ç®¶¸¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×
¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÁíÀª14Ì¾¤â¤Î¥»¥ì¥Ö¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢°ìÉô¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ3ÆüÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡×
¤µ¤é¤Ë¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÖÆü郄¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¡¢¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPPP¤Ë¤è¤ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ç¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ë¥á´ë²è¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ï¢ÆüÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö
2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜ³Ê¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ñ´üÃæ3Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é¡Ë¾¾ËÜÍü¹á¡¢¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¡¢Àõ²¬ÍºÌé¡ÊFIELD OF VIEW¡Ë¡¢ÊÆÁÒÀé¿Ò¡¢¸ÞÛê¿¿Í³Èþ
¡Ê²¼ÃÊº¸¤«¤é¡ËSalia¡¢Ã«ËÜµ®µÁ¡¢Voyager¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê ¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜÍü¹á»á¡¢¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·»á¡¢Àõ²¬ÍºÌé»á(FIELD OF VIEW)¡¢ÊÆÁÒÀé¿Ò»á¡¢¸ÞÛê¿¿Í³Èþ»á¡¢Salia»á¡¢Ã«ËÜµ®µÁ»á¡¢Voyager¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê ¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È»á¡£
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡¦ÆÃ»£¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢³Æ¹ñ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌöÃæ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¤·¤«ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¢¨³«±é»þ´ÖÅù¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¡ÖÆü郄¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤Ë¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À¼Í¥¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¤µ¤é¤Ë¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¤Î¿áÂØ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ßÏ²ÀîÂçÊå»á¤¬ÅÐÃÅ
Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Î¿Íµ¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖÆü郄¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥²¥¹¥È¾ðÊó¤¬È¯É½¡ª
2025Ç¯¤â12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÆü郄¤Î¤ê»Ò¡¢»³¸ý¾¡Ê¿¡¢´Ø½ÓÉ§¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
6Æü¤Ï¡¢»°½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ìÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤è¤ê¡¢Áá²µ½÷ÍðÇÏÌò¤Î»³¸ý¾¡Ê¿»á¡¢¥à¡¼¥¹Ìò¤Î´Ø½ÓÉ§»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
7Æü¤Ï¥»¥ì¥Ö¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤Î¿áÂØÀ¼Í¥¤Ç¤â¤¢¤ëÏ²ÀîÂçÊå»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¹ë²Ú¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ª
¢¨³«±é»þ´ÖÅù¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¢¨¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¡¡ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¡¦2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:55¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷Ãæ
¡¦ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
½Ë10¼þÇ¯¡ª¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈPPP¡É¤¬»²²Ã·èÄê
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×Âè°ìºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é2025Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡ÊÄÌ¾Î¤±¤â¤Õ¤ì¡Ë¡£
¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPPP¡ÊPENGUINS Performance Project.¡Ë¤¬Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤É¤Ã¤¿¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ó¡É¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡ù
³¤³°¥»¥ì¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ë2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
©2025 Tokyo comic con All rights reserved
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¹±Îã¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ë2025 appeared first on Dtimes.