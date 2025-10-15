¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡ß¥Þ¥ë¥¥å¡¼¥Ö ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì¡¡¸Þ¾ò¸ç¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ä¡É¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆÃµé¼öÊª¡É¤Ê¤ÉÁ´28ÉÊ
¡¡ TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¥Þ¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¤è¤ëÂç·¿¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢29Æü¤«¤éÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢´Ý¥Ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡È¼ö½Ñ²öÀï¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ø¥ê¥¢¥ë¤¹¤®⋯ÆÃµé¼öÊª¤¤¤Ê¤ê¡õ¥á¥í¤¹¤®¤ë¸Þ¾ò¸ç¤éÆÃÅµ¤Ê¤É°ìÍ÷
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ö½Ñ³¤Á¯Ð§¸æÁ·¡×¤ä¡ÖÆÃµé¼öÊª¤¤¤Ê¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á´28¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´Ý¥Ó¥ë¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤Î8Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥Ó¥Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ö¸×¾óÍª¿Î¡×¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡ÊÀÇ¹þ2220±ß¡Ë¡¢Marunouchi Happ.Stand&Gallery¤Ç¤Ï¡ÖÉú¹õ·Ã¡×¤Î¹õ¥«¥ì¡¼¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡¿ÆÃÅµ¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë¤Ê¤É¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÅ£ºêÌîé¬é¯¡×¥Ö¥·¥å¥«¡ÊÀÇ¹þ2508±ß¡Ë¡¢¸Þ¾ò¸ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÊÀÇ¹þ2500±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê ÁêÌÏ²°¤Î¡ØÆÃµé¼öÊª¤¤¤Ê¤ê¡Ù¡Ê680±ß¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑ¡Ë¤Ï1¿Í2¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¹þ2000±ß¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºîÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï´Ý¥Ó¥ë1³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥Þ¥ë¥¥å¡¼¥Ö¡×¤Ç¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï29Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¡£Âç·¿¥Ð¥Ê¡¼¤ä¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤òºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢³©¸«²¼¡¹»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2020Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢23Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂè2´ü¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£26Ç¯¤Ë¤ÏÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤È¤·5·î¤Ë·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
