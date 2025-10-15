¥×¥í¿ý»Î¡¦Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡68ºÐ¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤âÄÉÅé¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ò¡×
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥×¥í¿ý»Î¡¦Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬12Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£68ºÐ¡£15Æü¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û7·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó
¡¡Æ±Ï¢ÌÁ¤ÏÁ°¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµî¤ë10·î12Æü¡¡68ºÐ¤Ë¤ÆÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¥×¥íËã¿ý¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¿¼¼Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢ÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤À¤±¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ç18Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ½êÂ°¤·¤¿¡ÖKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡×¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤µ¤ó¤Ï1956Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1981Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢95Ç¯¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹â°Ì¡ÖË±Ñà°Ì¡×¤ò½é³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢2008Ç¯¡¢17Ç¯¡¢18Ç¯¤È4²ó³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
