´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡ªBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë 1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ
Ê¼¸Ë¸©°²²°»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼ÒBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍµëµÙ²Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¤ÏËèÇ¯130¡óÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ÆÇ¯¾¦10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Âà¿¦Î¨¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë 1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ
À©ÅÙÌ¾¡§¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë
ÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ï¤ÎÍµëµÙ²Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤Ä¹´üµÙ²Ë¤òÉÕÍ¿
Æ³Æþ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
Æ³ÆþÇ¯¡§2021Ç¯
¡Ö»Å»ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ¡£
BA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¿´¤ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢2021Ç¯¤«¤é¤³¤Î²è´üÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÀ¾ ¿¿Ìé»á¤Î2¤Ä¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê1¥ö·î¤ÎÄ¹´üµÙ²ËÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Æ¯¤Â³¤±¤¿¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤¬70ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È´¶¤¸¡¢¡Ö¼ã¤¤»þ¤³¤½»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ4Ç¯¤ÇÆ¯¤Êý²þ³×¤È´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©
À©ÅÙÆ³Æþ¸å¡¢¼Ò°÷¤È²ñ¼ÒÁÐÊý¤ËÌÀ³Î¤ÊÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Ï1¥ö·î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÎÆüËÜ½ÄÃÇ¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÈÂ²¤È¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¤³¤ÎËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬¼Ò°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤ò¾å¤²¡¢Î¥¿¦Î¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤ÏËèÇ¯130¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Ç¯¾¦10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÙ²ËÃæ¤Î¼Ò°÷¤Î¶ÈÌ³¤òÂ¾Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤ÈÏ¢·È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î¹¬Ê¡¤¬´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡¢BA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£
º£¸å¤âÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤òÄÉµá¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡ªBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë 1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ appeared first on Dtimes.