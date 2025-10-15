Salomon¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖXT-6¡×¤Ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª½©Åß¥³¡¼¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤òGet
º£²ó¤ÏURBAN RESEARCH¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡¢¡ÖSalomon¡Ê¥µ¥í¥â¥ó¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÇºÌ¤Ã¤¿Exclusive¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡£
URBAN RESEARCH¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥ì¥¢¥«¥é¡¼¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸½ºß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSALOMON exclusive for URBAN RESEARCH¡×¤ËÃíÌÜ
¡ÖSalomon¡×¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤ÇÂç¿Íµ¤¡£
Ëè²ó¹¥É¾¤Ê¡ÖSALOMON exclusive for URBAN RESEARCH¡×¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎExclusive¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖXT-6¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Êµ»½Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥º¡£
°ÂÄêÀ¤È¹âÈ¿È¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖSALOMON Exclusive XT-6¡×¡ÊÀÇ¹þ2Ëü8600±ß¡Ë¤Ï¡¢Íú¤¯¤À¤±¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡ý
½©Åß¥³¡¼¥Ç¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ÖXT-6¡×¤Î¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¥«¥é¡¼
¡ÖSALOMON Exclusive XT-6¡×¤Ç¤Ï¡¢°Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤È¤âÁêÀ¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÁá¤á¤Î¹ØÆþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¡Ê23cm¡¿23.5cm¡¿24cm¡¿24.5cm¡¿25cm¡Ë¤È¡¢¥á¥ó¥º¸þ¤±¡Ê26cm¡¿26.5cm¡¿27cm¡¿27.5cm¡¿28cm¡¿28.5cm¡¿29cm¡¿30cm¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
URBAN RESEARCH¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
Salomon Exclusive XT-6¡ÊWOMEN¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡
Salomon Exclusive XT-6¡ÊMEN¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹